Familienunternehmer rechnen Grundsteuermodelle durch.

Reinhold von Eben-Worlée: „Flächenmodell bedeutet nur 10 Prozent der Bürokratiekosten.“

Morgen verhandeln die Finanzminister von Bund und Ländern erneut über die Grundsteuerreform. Noch ist kein Durchbruch in Sicht. Politik und Öffentlichkeit diskutieren die Folgen für Mieter und Wohneigentümer – bislang aber nicht die Auswirkungen auf Betriebsgelände und Produktionsgebäude. Die Unternehmen sind massiv betroffen, denn sie erwirtschaften 37 Prozent des gesamten Grundsteueraufkommens von 14,7 Milliarden. Ihnen droht gewaltiger bürokratischer Aufwand.



„Jeder will in Bestlage wohnen, nur nicht grundsteuerlich“, fasst Verfassungsrechtler Georg Kirchhof die Gemengelage als Bonmot zusammen. In Industriegebieten, wo in der Regel Unternehmen ihre Grundstücke besitzen, will indes niemand wohnen, geschweige denn mieten. Dies macht die Berechnung der Steuer für Produktionshallen, Bürogebäude, Stellflächen, Fabriken, Lagerhäuser und Logistikanlagen nach dem von Bundesfinanzminister Scholz vorgeschlagenen wertabhängigen Modell besonders kompliziert und teuer.



Reinhold von Eben-Worlée: „Ortsübliche Mieten oder Vergleichswerte gibt es kaum für Industriegebiete. Zur Wertberechnung bleibt damit nur das Sachwertverfahren. Dieses für die Berechnung der Grundsteuer anzuwenden ließe allerdings den Aufwand an Bürokratie regelrecht explodieren.“ Denn Ausgangspunkt des Sachwertverfahrens sind die Herstellungskosten der Gebäude. Sie zu erheben ist schwierig: „Denn welche Baumaterialien aus welcher Bauzeit in welcher Qualität bei aktuellem Zustand heute noch zu welchem Wert anzusetzen sind, das zu ermitteln bedarf schon baufachliches Expertenwissen oder Phantasie“, sagt Eben-Worlée. Und fragt: „In welchem welcher Finanzverwaltung sind diese schon vorhanden? Streit und Klagen wären damit vorprogrammiert.“



Während beim Scholz-Modell gleich mehrere solcher komplizierten und streitanfälligen Wertparameter angewandt werden, die gerade in der Wirtschaft für Kopfzerbrechen sorgen, ist die Grundsteuer beim wertunabhängigen Flächenmodell sowohl für Unternehmen wie auch für Wohngrundstücke relativ einfach und schnell zu ermitteln. Einzige Parameter: Fläche der Grundstücke sowie die Höhe und Fläche der Gebäude. Einzige Unklarheit: Welche Höhe ist maßgebend: Dachspitze, Dachboden oder Ähnliches. Dies jedoch ist leicht zu klären.



Der Verband die Familienunternehmer ließ ein Unternehmen beide Modelle von Steuerberatern durchrechnen. (Siehe Anhang mit Beispielrechnung.) Das Ergebnis alarmiert: Im Gegensatz zum Flächenmodell verursacht das Sachwertmodell mindestens das zehnfache an Bürokratiekosten. Ähnlich sähe es wohl bei der Finanzverwaltung aus, die diesen Aufwand nachvollziehen, überprüfen und gegebenenfalls hinterfragen können müsste.



Eben-Worlée: „Auf die Unternehmen kommt eine kaum abzuschätzende Steuerbelastung zu. Bund und Länder sprechen immer von Aufkommensneutralität. Dabei sind es am Ende die Kommunen, die die Hebesätze entsprechend anpassen – meist sogar senken – müssten. Werden sie dies auch tun?“



„Leider zeigt die Erfahrung, dass wir uns auf Anpassung der Hebesätze nicht verlassen können“, so von Eben-Worlée. „Im Gegenteil: Finanzschwache Gemeinden könnten dies als Vorwand nutzen, noch mehr Steuern eintreiben zu können.“



Mittlerweile zeichnet sich ab: Eine Lösung des Konflikts wird wohl ein politischer Kompromiss ein. Das Flächenmodell muss hierfür die Grundlage sein.



Dazu Verfassungsrechtler Kirchhof: „Das Flächenmodell erfüllt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Sollen Wertunterschiede bei den Immobilien stärker berücksichtigt werden, könnte das Flächenmodell um einen regionalen Wertfaktor ergänzt werden – wie dies Niedersachsen erwägt. Dem Äquivalenzprinzip der Grundsteuer würde dies trotzdem entsprechen und starke Verwerfungen wären ausgeglichen.“