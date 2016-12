Die Amerikaner haben gewählt: Der Republikaner Donald Trump wird die kommenden vier Jahre die Geschicke der USA als Präsident lenken. Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER: „Donald Trump schlägt Hillary Clinton. Ein Black Tuesday für den Welthandel. Trumps Unberechenbarkeit und sein Protektionismus bringen enorme Unsicherheit mit sich – politisch und wirtschaftlich. Beide Präsidentschaftskandidaten haben sich wiederholt gegen Freihandelsabkommen ausgesprochen und protektionistische Parolen verbreitet. Dabei hat der designierte Präsident immer noch eine Schippe draufgelegt. Nun sind Senat und Repräsentantenhaus gefragt, Trumps Unberechenbarkeit in strukturierte Politik zu überführen. Und Trump ist gefragt, das Land im Innern wieder zu einen. Ob er dafür der Richtige ist, bleibt fraglich. Doch nur eine sozial stabile USA ist auch ein starker Handelspartner.“

DIE FAMILIENUNTERNEHMER (ehemals Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer - ASU e.V.) folgen als politische Interessenvertretung für mehr als 180.000 Familienunternehmer den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die Familienunternehmer in Deutschland beschäftigen in allen Branchen rund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen Umsatz in Höhe von 1.700 Milliarden Euro.