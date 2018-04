Familienunternehmer zur Kanzlerinnen-Wahl

Reinhold von Eben-Worlée: Vierte Merkel-Regierung muss über sich hinauswachsen

Noch nie hat die Regierungsbildung in Deutschland so lange gedauert. Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER, fordert die neue Bundesregierung auf, verlorene Wettbewerbsfähigkeit zurückzuholen. „Deutschland liegt seit Monaten im Wachkoma. Während hier noch am Koalitionsvertrag geschrieben wurde, haben wichtige Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Und die USA fordern uns gleich auf mehreren wirtschaftspolitischen Feldern heraus. Der Koalitionsvertrag bietet keine Antworten dafür. Die vierte Merkel-Regierung wird über sich und den Koalitionsvertrag hinauswachsen müssen, um Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Wir brauchen eine Generalinventur in der Energie- und Klimapolitik, eine entschiedene Steuerwende und ein Moratorium bei den arbeitsmarkt-und sozialpolitischen Verschärfungen. Im Welthandel stehen wir vor einer dramatischen Zeitenwende. Die neue Bundesregierung muss schnell in Tritt kommen. Ansonsten kommen auf unsere Unternehmen und ihre Arbeitsplätze schwierige Zeiten zu.“