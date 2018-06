Familienunternehmer: EU-Gipfel darf kein Bazar werden

Mehr denn je droht auf dem anstehenden EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs, dass zu viele Themen miteinander vermengt werden. Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER, warnt: „Die Menschen haben genug von politischen `package deals´, die ohne Einbeziehung der Öffentlichkeit über Nacht in Brüssel geschnürt werden. Das lange Warten bei der Asylpolitik, der Verteilung der Mittelmeer-Flüchtlinge und dem Schutz der EU-Außengrenzen darf jetzt nicht zu gefährlichen Finanzzusagen Richtung Transferunion führen. Angesichts der zugespitzten Situation sollten deshalb bei diesem EU-Gipfel keine bindenden Beschlüsse zur Wirtschafts- und Währungsunion gefasst werden. Diese langfristigen Entscheidungen brauchen Partizipation in einer weniger aufgeheizten Atmosphäre. Darüber hinaus ist es nie gut, Probleme mit Geld zuzukleistern. Statt auf immer neue Geldtöpfe zu setzen, sollte Deutschland darauf drängen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Mitgliedsstaaten zu steigern. Nur eine fitte EU kann sich den globalen Herausforderungen stellen.“

DIE FAMILIENUNTERNEHMER (ehemals Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer - ASU e.V.) folgen als politische Interessenvertretung für mehr als 180.000 Familienunternehmer den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die Familienunternehmer in Deutschland beschäftigen in allen Branchen rund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen Umsatz in Höhe von 1.700 Milliarden Euro.