Familienunternehmer zur Einigung zur Erbschaftsteuer: Was lange währt, wird nur zum Teil gut

Lutz Goebel: Endlich Rechts- und Planungssicherheit

Der Vermittlungsausschuss aus Bundesrat und Bundestag hat sich gestern Abend in Sachen Erbschaftsteuer geeinigt. Der Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER begrüßt, dass es eine Einigung gibt. „Endlich erhalten die Betriebe Rechtssicherheit und können planen“, erklärt Lutz Goebel, Präsident des Verbands. „Doch was lange währt, wird nur zum Teil gut. Positiv ist der Versuch, die Besonderheiten der Familienunternehmer zu berücksichtigen, d.h. die für sie typische Art der Finanzierung. So steckt das Geld in Maschinen und Menschen, ist fest im Betrieb angelegt. Gewinne, die gemacht werden, müssen reinvestiert werden. Diese besondere Art der Binnenfinanzierung hat zuletzt auch der Vermittlungsausschuss anerkannt.“





Kritisch beleuchten DIE FAMILIENUNTERNEHMER die Verschärfungen für große Familienunternehmen. „Das Gesetz bleibt eine Steuererhöhung und eine Mehrbelastung für die großen Betriebe. Dabei sind die es, die für das Gros der Arbeitsplätze und Investitionen in Deutschland stehen. Sie sind der wirtschaftliche Motor, der nun durch die Erbschaftsteuerreform ins Stottern geraten kann“, so Goebel. „Auf die großen Familienunternehmen kommt eine Reihe von Verschlechterungen zu. Das fängt bei der Bedarfsprüfung an, die ab einem Übertragungswert von 26 Millionen Euro anfällt und geht weiter bei der begrenzten Möglichkeit einer Stundung, die nun im Vermittlungsausschuss verschärft wurde. Hier hätten sich die Familienunternehmer praxisfreundlichere Lösungen gewünscht. Und auch für die kleineren Unternehmen kann es kostspielig werden, weil sogenanntes Verwaltungsvermögen für alle zu höheren Steuern führt.“