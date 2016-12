Familienunternehmer zum Entgeltgleichheitsgesetz: Neue Bürokratie im Kampf gegen einen Popanz

Lutz Goebel: Gefahr eines sozialistischen Einheitslohns ohne jede Leistungsmotivation

Die große Koalition hat sich auf Eckpunkte für das Entgeltgleichheitsgesetz geeinigt. Künftig sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigen einen individuellen Anspruch auf Auskunft über ungerechte Bezahlung haben. Unternehmen ab 500 Mitarbeitern sollen verpflichtet werden, Lohngleichheit herzustellen und die Ergebnisse auch offenzulegen. Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER: „In Unternehmen mit 200 Beschäftigen gibt es in einigen Abteilungen kaum Vergleichsgruppen, d.h. entweder ist ein Vergleich praktisch nicht durchführbar oder am Ende weiß jeder, was der andere verdient. Diese absolute Transparenz wird aber dazu führen, dass es in Zukunft immer schwerer wird, Qualifikation und Leistung individuell zu belohnen – egal ob gegenüber Männern oder Frauen. Irgendwann landen wir beim sozialistischen Einheitslohn ohne jede Leistungsmotivation.“



Goebel weiter: „In der Argumentation wird häufig mit falschen Zahlen hantiert. Die bereinigte Lohnlücke zwischen Männern und Frauen liegt bei 7 statt 21 Prozent. Institute wie das IW sprechen sogar nur von 3 Prozent. Eine so geringe Lohndifferenz rechtfertigt kein so umfassendes und bürokratisches Gesetz wie es die SPD jetzt durchdrückt. Auf Kosten der ohnehin bürokratiegeplagten Unternehmen werden neue Dokumentationspflichten eingeführt - im Kampf gegen einen Popanz. In Zeiten des Fachkräftemangels wissen gerade Familienunternehmer schon sehr gut selbst, warum sie Frauen nicht schlechter bezahlen als deren männliche Kollegen.“