Familienunternehmer zum Brexit-Sondergipfel: den Briten keine kalte Schulter zeigen

Lutz Goebel kritisiert Drohgebärden gegenüber London

Vor dem Sondergipfel am Samstag demonstrieren die verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten Einigkeit in Sachen Brexit. Die europäische Verhandlungslinie scheint klar: Man will die Briten die volle Härte des Austritts spüren lassen. Das Vereinigte Königreich hat jedoch bereits angekündigt, den Binnenmarkt vollständig verlassen zu wollen. „Auch vor diesem Hintergrund ist die europäische Strategie, den Briten eine besonders kalte Schulter zu zeigen, völlig falsch“, erklärt Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER. „Die formalen Probleme bei der Trennung werden für die betroffenen, nicht nur deutschen Unternehmen, ihre Mitarbeiter und den Handel ohnehin groß.“



Goebel weiter: „Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in ihrer gestrigen Regierungserklärung zu Recht darauf hingewiesen, dass die EU ungeachtet des Brexits vor großen globalen Herausforderungen stehe. Um die Handlungsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu verbessern, braucht es keine vereinten europäischen Drohgebärden gegenüber London. Die EU und die Bundesregierung müssen vielmehr auf einen für beide Seiten guten Abschluss drängen. Das Vereinigte Königreich ist nicht nur Deutschlands drittgrößter Exportmarkt sondern auch Produktionsstätte zahlreicher deutscher Zulieferer, von denen viele Familienunternehmen sind.“