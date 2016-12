Familienunternehmer zu Herbstgutachten: Gefahr einer schleichenden Lähmung

Lutz Goebel: Aktuelle Legislaturperiode wurde nicht genutzt, um Deutschland fit zu machen

Heute veröffentlichen die fünf Wirtschaftsweisen ihr Herbstgutachten. Das Ergebnis: Für 2017 prognostizieren die Ökonomen eine Steigerung der Wirtschaftsleistung um 1,3 Prozent. Im Frühjahr hatte das Gremium noch mit einem Anstieg von 1,6 Prozent gerechnet. Das 536 Seiten lange Gutachten trägt passenderweise den Titel „Zeit für Reformen“. Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER: „Die aktuelle Legislaturperiode wurde nicht genutzt, um Deutschland fit zu machen. Muskelabbau statt -aufbau findet statt. Die Rentenkasse wurde geplündert, der Facharbeitermangel verschärft, die Flexibilität am Arbeitsmarkt verschlechtert, die Stromkosten erhöht, die Sanierung der Euro-Zone verschleppt. Wenn Deutschland nicht aufpasst, tritt eine schleichende Lähmung ein.“



Die Wirtschaftsweisen machen gute Vorschläge, um dem entgegenzuwirken. So setzen sie sich wiederholt dafür ein, einen Zinsbonus für das Grundkapital einzuführen, um nicht länger die Finanzierung von Investitionen per Kredit gegenüber solchen aus Eigenkapital steuerlich zu bevorzugen. Die EU Kommission hat in der vergangenen Woche bereits auf dieses Problem hingewiesen.



Lutz Goebel weiter: „Die Parteien sollten einen großen Wurf bei der Unternehmensbesteuerung wagen. Wenn Eigenkapital gegenüber Fremdkapital steuerlich weniger diskriminiert wird, kann das Investitionsklima nachhaltig verbessert und unsere gesamte Volkswirtschaft krisenfester gemacht werden. Dies würde den Muskelaufbau der deutschen Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.“