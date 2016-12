Familienunternehmer zu Deutschlands G20-Präsidentschaft: Kampf gegen Protektionismus gehört ganz oben auf die Agenda

Umfrage: Fast zwei Drittel aller Familienunternehmen sind im Auslandsgeschäft tätig

Am Donnerstag übernimmt Deutschland für ein Jahr die Präsidentschaft in der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Nach Ansicht des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER sollte der Kampf gegen Protektionismus ganz oben auf der Agenda stehen.



Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER: „Wir Familienunternehmer sind die breite Basis für Deutschlands Exportstärke – ob als Zulieferbetrieb oder eigenständiger Ex- oder Importeur. Wir sind historisch damit vertraut, Handel und Geschäfte über Grenzen hinweg zu betreiben. Das hat uns in Deutschland hunderttausende Arbeitsplätze gebracht. Freihandelsabkommen wie TTIP oder CETA können für weitere sorgen. Deshalb sollte sich Deutschland mit aller Kraft dafür einsetzen. Offene Märkte sorgen für wirtschaftliche Stabilität, nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Angesichts der vielen Krisen und der nationalistischen Stimmungsmache gegen die Globalisierung muss von G20 ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Ein neuer Impuls für die Beziehungen mit den afrikanischen Staaten ist auch eine wichtige Krisenprävention.“



Nach einer aktuellen Verbandsumfrage unter 610 Mitgliedsbetrieben haben 63 Prozent der Familienunternehmen geschäftliche Beziehungen im Ausland. 85 Prozent davon entfallen auf Export-, 59 Prozent auf Importaktivitäten. 28 Prozent der Familienunternehmen, die Auslandsgeschäft haben, führen auch Standorte im Ausland. 20 Prozent verfügen über ausländische Unternehmensbeteiligungen. Neben den europäischen Ländern gehören vor allem die USA und China zu den Staaten, mit denen Familienunternehmen geschäftliche Beziehungen führen. Für 38 Prozent gehören die USA und für 30 Prozent China zu den beiden wichtigsten Handelspartnern.