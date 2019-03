Familienunternehmer kritisieren Vorschlag der EU-Kommission für höhere Erbschaftsteuer

Reinhold von Eben-Worlée: „Die Bewunderung des „German Mittelstand“ ist nur ein Lippenbekenntnis.“

Gestern veröffentlichte die EU Kommission ihre Länder-Reports im Rahmen des Europäischen Semesters. In dem Papier wird eine höhere Erbschaftssteuer gefordert.



Die Verfasser des Länder-Reports verkennen die Besonderheit Deutschlands, dass hier ein Großteil des privaten Eigentums in Betriebsvermögen gebunden ist. Daher treffen Substanzsteuern wie Erbschaftsteuern und Vermögensteuern nicht die Konsumfonds „der Reichen“, sondern das Eigenkapital der Betriebe und sind damit ein frontaler Angriff auf die Wirtschaftskraft deutscher Unternehmer und ihrer Mitarbeiter. Die Erbschaftsteuer ist mit der Novellierung von 2016 für viele Unternehmen bereits erheblich verschärft worden, auch wenn die Gesamteinnahmen der Erbschaftsteuer sich bisher nicht erheblich verändert haben.



In keinem der größeren EU-Länder werden so viele Patente und geistige Schutzrechte angemeldet wie bei uns. Das liegt vor allem an unseren zahlreichen innovativen und investitionsstarken Mittelständlern, die mit ihren hohem Eigenkapital fit für die Zukunft aufgestellt sind.



Mit stärkeren Substanzsteuern, wie von der Kommission empfohlen, würden diese letzten technologischen Bastionen der Europäischen Union geschliffen und unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den autokratischen Ländern in Ostasien geschwächt.



In Frankreich gibt es seit je her eine unterentwickelte Kultur des Familienunternehmertums, was gerade mit der hohen Erbschaftsteuer dort zusammenhängt. Frankreichs wirtschaftspolitische Blaupause ist im Zusammenhang mit ihrer EU-Industriestrategie, künstliche Riesen zu erschaffen, die durch staatliche Subventionen im Wettbewerb bevorteilt werden sollen, ein Frontalangriff auf den Mittelstand hierzulande.“