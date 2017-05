Familienunternehmer und junge Unternehmer fordern auf ihrem Jahrestreffen von Kanzlerin und Wirtschaftsministerin: Mehr Wirtschaft wagen

Lutz Goebel: Wer mehr Wirtschaft wagt, wird eine robuste und sozial gerechte Gesellschaft gewinnen

„Mehr Wirtschaft wagen!“ – unter diesem Motto startet heute das Jahrestreffen der Wirtschaftsverbände DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER. Zu Gast sind neben Bundeskanzlerin Angela Merkel u. a. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner sowie Jens Spahn, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen.



Den Auftakt machen Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER, sowie Dr. Hubertus Porschen, Bundesvorsitzender von DIE JUNGEN UNTERNEHMER. „Es wird dringend Zeit, mehr Wirtschaft zu wagen. Der aktuelle Koalitionsvertrag trägt zwar den Titel `Deutschlands Zukunft gestalten´, doch vieles daraus hat Deutschland eher die Zukunft verbaut – zumindest wirtschaftlich. Wettbewerbsfähige Unternehmen sind über Steuern und Sozialversicherungsabgaben, die sie und ihre Mitarbeiter zahlen, die nachhaltigste Garantie für die sozialen Sicherungssysteme. Wer wie die große Koalition die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verschlechtert, riskiert die Stabilität von Rente, Krankenkassen und Pflegeversicherung. Wer aber mehr Wirtschaft wagt, wird eine robuste und sozial gerechte Gesellschaft gewinnen“, so Goebel.



Der Bundesvorsitzende des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER, Dr. Hubertus Porschen, warnt : „Die sozialen Sicherungssysteme geraten ins Wanken sobald die Wirtschaft stockt. Der demografische Wandel gleicht einer Lawine, die langsam auf uns zurollt. Umso wichtiger ist es, auf einseitige Wahlversprechen für die ältere Generation zu verzichten. Anstatt Rentengeschenke auf Kosten der jungen Generation zu verteilen – wie bei der abschlagsfreien Rente mit 63 oder der Mütterrente – dürfen die Politiker die Jungen nicht aus dem Blickfeld verlieren.“ Dass die Politik der Wirtschaft zu wenig Gewicht beimisst, lässt sich auch an folgenden Zahlen ablesen: Während die Etats von Arbeits-, Familien- und Gesundheitsministerium zusammen über 162 Mrd. Euro ausmachen, belaufen sich die Budgets von Wirtschafts-, Verkehrs- und Forschungsministerium auf nur rund 53 Mrd. Euro. Hierzu passt, dass es einen kräftigen Aufbau von Personal im öffentlichen Sektor und Sozialwesen gibt - von den 638.000 neuen Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind über die Hälfte in öffentlichen Einrichtungen sowie im Erziehungs- und Gesundheitsbereich tätig. Im gleichen Zeitraum war die Zahl der Unternehmer und Selbständigen in Deutschland rückläufig: Sie sank um 0,6 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2016. „Auch dies ein Zeichen, dass wir mehr Wirtschaft brauchen“, so Porschen.



61 Prozent der Familienunternehmer sind eher oder völlig unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der großen Koalition seit Ende 2013. Das ergibt ein Umfrage unter den Mitgliedern der Wirtschaftsverbände DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER. Vor allem die abschlagsfreie Rente mit 63, die EEG Reformen und die Regulierung der Zeitarbeit haben den Unternehmern auf den Magen geschlagen bzw. die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Betriebe verschlechtert. 48 Prozent hätten sich stattdessen eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes gewünscht. 37 Prozent der Befragten hätten es für wichtig gefunden, die Lohnzusatzkosten zu bremsen.