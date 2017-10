Familienunternehmer-Umfrage: Fachkräftemangel ist keine Fake News

Reinhold von Eben-Worlée: Familienunternehmer geben den Menschen eine Chance, denen sonst niemand eine gibt

Der Fachkräftemangel ist keine Fake News. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) im Auftrag des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER. „Die Sicherung des Fachkräftebedarfs ist für die Unternehmen in Deutschland eine der zentralen Herausforderungen“, so Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER.



Die Unternehmen nutzen bereits zahlreiche Personalmaßnahmen, die insbesondere der Gewinnung, Bindung und Qualifizierung von Mitarbeitern dienen. Vor allem Familienunternehmen als „Ausbilder der Nation“ setzen dabei häufiger auf gezielte Maßnahmen zur Gewinnung von Auszubildenden im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen (51,1 zu 39,1 Prozent).



Die TOP 5 der bereits erprobten Instrumente in Familienunternehmen sind: freiwillige betriebliche Sozialleistungen (76,2 Prozent), flexible Arbeitszeitregelungen (71 Prozent), Anreizsetzung zur Weiterbildung (68,7 Prozent), eine gesundheitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung (62 Prozent) sowie ein Ideenmanagement bzw. Vorschlagswesen (57,9 Prozent).



Besonders auffällig: Familienunternehmen haben bei der Personalrekrutierung tatsächlich oder vermeintlich leistungsschwächere Zielgruppen im Blick: Sie haben in den letzten fünf Jahren signifikant häufiger als andere Unternehmen Mitarbeiter ohne abgeschlossene Ausbildung eingestellt (54 zu 38,9 Prozent). Diese Rekrutierungsstrategie erfordert oftmals entsprechende Nachqualifizierungen für die An- und Ungelernten, die Familienunternehmen diesen Mitarbeitern auch signifikant häufiger als andere Unternehmen anbieten (37,7 zu 24,3 Prozent). Familienunternehmen setzen bei der Rekrutierung der Zielgruppen u. a. auf Mitarbeiter mit Migrationshintergrund (56,7 zu 48,9 Prozent), Mitarbeiter ohne abgeschlossene Ausbildung (54 zu 38,9 Prozent) sowie ältere Mitarbeiter ab 55 Jahren (49 zu 36,2 Prozent).



Beim Umgang mit Auftragsschwankungen zeigen die Unternehmen Nachhaltigkeit in ihrem Handeln: In den letzten fünf Jahren haben nur wenige Familien- und Nicht-Familienunternehmen (jeweils rund 15 Prozent) zur Abfederung von Auftragsschwankungen einen Abbau der Stammbelegschaft vorgenommen. Möglicherweise haben die Unternehmen bei schlechterer Auftragslage zur Fachkräftesicherung bewusst auf Entlassungen verzichtet, um für Zeiten des Aufschwungs qualifizierte Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Familien- und Nicht-Familienunternehmen haben unter den Flexibilitätsinstrumenten insbesondere Einstellungsstopps und den Ausgleich von Arbeitszeitkonten genutzt.



„Um dem Fachkräftemangel insgesamt zu begegnen, muss zunächst an der Bildungspolitik angesetzt werden. 50.000 Schulabbrecher jedes Jahr sind 50.000 zu viel. Zudem müssen die MINT-Fächer gestärkt und ein flächendeckendes Schulfach Wirtschaft eingeführt werden“, fordert Präsident von Eben-Worlée. „Darüber hinaus sollten die Potentiale sowohl bei Älteren als auch bei Frauen gehoben werden. Die abschlagsfreie Rente mit 63 war ein Gesetz, das den Fachkräftemangel noch verschärft hat. Die Kita-Infrastruktur und das Konzept der Ganztagsschulen müssen ausgeweitet werden, um Frauen die Möglichkeit zu geben, auch Vollzeit Karriere zu machen. Zudem kann ein Einwanderungsgesetz ein Hebel sein, damit unser Land noch attraktiver für ausländische Fachkräfte wird.“



Befragt wurden 1.006 Personalverantwortliche aus deutschen Unternehmen, die mindestens 10 Mitarbeiter beschäftigen.