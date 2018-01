Familienunternehmer: Steuerpolitisches Nichtstun hat volkswirtschaftlichen Verlust zur Folge

Reinhold von Eben-Worlée: Abwarten wie das Kaninchen vor der Schlange ist der falsche Weg

Schon am Wochenende soll der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD stehen. Würde das Sondierungspapier nur um Spiegelstriche ergänzt, müssen sich die Familienunternehmer eine weitere Legislaturperiode lang auf arbeitsmarktpolitische Drangsalierung und steuerpolitische Realitätsverweigerung einstellen. Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER: „Erst Mindestlohn und die Rente mit 63, dann die Einschränkung der Zeitarbeit – Union und SPD machen es den Betrieben immer schwerer, ihre Personalpolitik eigenständig und sinnvoll zu gestalten. Die sachgrundlose Befristung ist eine der letzten Möglichkeiten halbwegs flexibel auf Auftragsschwankungen zu reagieren. Wenn nun die große Koalition durchsetzt, dass Arbeitnehmer beliebig von Vollzeit in Teilzeit und zurück in Vollzeit wechseln können, sollen uns Union und SPD bitte erklären wie die zwischenzeitlichen Lücken ohne befristete Beschäftigungsverhältnisse gestopft werden können.“



von Eben-Worlée weiter: „Steuerpolitisch tut die angehende GroKo so, als lebten wir in einer abgeschotteten Volkswirtschaft. Dabei werben inzwischen die USA, Frankreich, Großbritannien und Österreich mit Steuerreformen um Investitionen und Unternehmensverlagerungen. Bei uns wird der Soli nur viertelherzig abgeschafft. Kapitalgesellschaften, darunter Start-ups und viele kleine und mittelständische Betriebe, müssen ihn weiterzahlen, obwohl die Abschaffung dieser Abgabe längst überfällig ist. Wir Familienunternehmer erwarten ein verbindliches Datum im Koalitionsvertrag, wann der Soli für alle in Deutschland passé sein wird. Union und SPD müssen sich mindestens auf eine Absichtsbekundung einigen, sich dem von den USA ausgehenden Steuerwettbewerb zu stellen. Abwarten wie das Kaninchen vor der Schlange ist der falsche Weg: In Sachen Steuerpolitik hat Nichtstun einen volkswirtschaftlichen Verlust zur Folge.“