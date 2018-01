Familienunternehmer: Siemens-Chef macht den Gysi

Siemens-Chef Joe Kaeser hat vorgeschlagen, dass Firmen mit wenig Mitarbeitern mehr Steuern zahlen sollten als solche mit vielen Angestellten. Konkret kann sich Kaeser 70 Prozent Gewinnsteuer für Hedgefonds vorstellen. Kopfschütteln kommt von Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER: „Kaeser macht den Gysi. Seine Forderungen nach einer 70-prozentigen Gewinnsteuer übertreffen selbst die Ideen der Linken. Nicht nur ordnungspolitisch ist das der falsche Weg, denn wo sollte eine vernünftige Grenze liegen, ab der zu wenig Mitarbeiter zu höheren Steuern führten? Absolute Zahlen können es ja wohl nicht sein, oder fordert Siemens eine Strafsteuer für Handwerk und Mittelständler? Statt Steuererhöhungen zu fordern, ist es angebracht, dass sich die Politiker von Union und SPD in den Sondierungsgesprächen ernsthaft darüber Gedanken machen, wie Bürger und Betriebe angesichts der immensen Steuerzahlungen und des sich verschärfenden internationalen Steuerwettbewerbs entlastet werden können. Die endgültige Abschaffung des Solis ist dabei nur ein erster Schritt.“

DIE FAMILIENUNTERNEHMER (ehemals Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer - ASU e.V.) folgen als politische Interessenvertretung für mehr als 180.000 Familienunternehmer den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die Familienunternehmer in Deutschland beschäftigen in allen Branchen rund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen Umsatz in Höhe von 1.700 Milliarden Euro.