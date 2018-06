Familienunternehmer legen Konzept für ein stabiles Europa vor

Reinhold von Eben-Worlée: Nur eine fitte EU kann sich den globalen Herausforderungen stellen

Vor dem anstehenden deutsch-französischen Ministerrat morgen und dem EU-Gipfel Ende Juni legen DIE FAMILIENUNTERNEHMER ein Konzept für ein stabiles Europa vor. „Statt auf immer neu Geldtöpfe zu setzen, sollte Deutschland darauf drängen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Mitgliedsstaaten zu steigern. Nur eine fitte EU kann sich den globalen Herausforderungen stellen“, erklärt Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER. „Das Erfolgsprojekt Europäische Union braucht gemeinsame Strukturen für Sicherheit und Verteidigung. Darüber hinaus müssen gemeinsame Ansätze für Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Energie erarbeitet werden“, fordert von Eben-Worlée. DIE FAMILIENUNTERNEHMER schlagen deshalb in ihrem Konzept für Europa auch vor, dass in einigen Themen ähnlich wie jüngst in der europäischen Verteidigungszusammenarbeit Pesco nicht alle Mitgliedstaaten von Beginn an teilnehmen müssen, damit Europa vorankommt.