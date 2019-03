Familienunternehmer warnen vor Fixierung allein auf niedrige Unternehmenssteuersätze

Deutschland verharrt seit Jahren in einem steuerpolitischen Dornröschenschlaf. Während andere Staaten die Unternehmenssteuersätze senken und Anreize für die Wirtschaft schaffen, mutiert Deutschland zum Land mit den höchsten Steuersätzen nahezu aller Industriestaaten. Reinhold von Eben-Worlée, Präsident der Familienunternehmer: „Entscheidend ist jetzt dennoch nicht allein der niedrigste Steuersatz, sondern für Jahrzehnte den Innovationsstandort, die wirtschaftliche Stabilität und die einzigartige Finanzierungskultur der Familienunternehmen zu stärken sowie die Arbeitsplätze zu sichern. Hierfür brauchen wir eine Modernisierung des Steuersystems, für die sich momentan eine nahezu historische Chance bietet. Diese sollten wir nicht verschlafen.“ „Aufgrund der guten Haushaltslage, gepaart mit der Niedrigzinsphase, ist jetzt – auch aus Sicht des Fiskus – der optimale Zeitpunkt zu I. Entlasten, II. Entbürokratisieren und III. Erneuern.“ „Solide Grundbedingungen für Investitionen sind das beste Bollwerk gegen den gefürchteten Ausverkauf deutscher Hochtechnologie-Unternehmen nach Übersee. Wenn die Rahmenbedingungen wieder stimmen, braucht es auch keinen Altmaier-Aufkauffonds unter Beteiligung von Staatsbanken.“

DIE FAMILIENUNTERNEHMER (ehemals Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer - ASU e.V.) folgen als politische Interessenvertretung für mehr als 180.000 Familienunternehmer den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die Familienunternehmer in Deutschland beschäftigen in allen Branchen rund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen Umsatz in Höhe von 1.700 Milliarden Euro.