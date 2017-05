Familienunternehmer fordern von der Bundeskanzlerin einen Schattenminister für Wirtschaft

Zwei Punkte gehören ins Union-Wirtschaftsprogramm: flächendeckender Glasfaser-Ausbau und Abschaffung des EEG

Heute ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast auf dem Jahrestreffen der Wirtschaftsverbände DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER. In seiner Rede vor rund 600 Unternehmern fordert Verbands-Chef Lutz Goebel von der Kanzlerin: „Politik braucht Gesichter, die für Themen stehen. Daher sollte die Union ihr Programm mit einem Schattenminister für Wirtschaft verbinden. Der muss das Thema bis zur Wahl mit Verve vertreten.“



Zwei Punkte gehören nach Ansicht der Familienunternehmer in ein Union-Wirtschaftsprogramm. Erstens: klare Ziele, bis wann der flächendeckende Glasfaser-Ausbau geschafft sein soll. „Datenströme müssen ungehindert in der größtmöglichen Geschwindigkeit fließen können. Die gesamte Wirtschaft in Deutschland ist dringend darauf angewiesen“, so Goebel. Zweitens: die Abschaffung des EEG. „Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat die Kosten für die Industrie drastisch ansteigen lassen. Die Folge: Investitionen gehen zurück und Industrie-Unternehmen bauen neue Produktionen im Ausland auf. Trotzdem werden die Klimaziele nicht erreicht“, warnt Goebel.



Mit Blick auf vier Jahre große Koalition resümiert Lutz Goebel: „Die Unionsfraktion verzeichnet in dieser Legislaturperiode zwei wirtschaftspolitische Erfolge: keine Steuererhöhungen mit Ausnahme im Erbschaftsteuergesetz und die schwarze Null. Beides ist gut und wichtig und beides haben CDU und CSU gegen eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag und -rat durchgesetzt. Für die kommenden vier Jahre wird es wichtig sein, deutlich stärkere wirtschaftspolitische Akzente zu setzen. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe ist nicht in Stein gemeißelt. Nur wenn die weiterhin hoch ist, können Familienunternehmen und ihre Mitarbeiter die soziale Sicherheit in Deutschland finanzieren. Umso wichtiger ist es, mehr Wirtschaft zu wagen.“