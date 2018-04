Familienunternehmer fordern Reform des Streikrechts

Reinhold von Eben-Worlée: Streikrecht in der öffentlichen Daseinsvorsorge ist unverhältnismäßig

Die Gewerkschaft Verdi ruft im Luftverkehr auf breiter Front zu Streiks auf. Betroffen sind u. a. Sicherheitskontrollen, die Flughafenfeuerwehr und die Bodenabfertigung. Nach Angaben der Fluggesellschaft Lufthansa müssen deutschlandweit mehr als 800 Flüge gestrichen werden.



Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER: „800 Flugverbindungen allein bei der Lufthansa mit 90.000 betroffenen Passagieren ist doch kein „Warn“-Streik mehr. In einem Sektor, von dem so viele Unbeteiligte durch einen Streik geschädigt werden, sollte es nach Ansicht der Familienunternehmer erst ein Schlichtungsverfahren geben, bevor gestreikt werden darf. Außerdem sollte es vor einem Streik eine deutlich längere Ankündigungsfrist geben, so dass die unbeteiligten Passagiere ihre Reisen anders organisieren können. Nicht nur für die Fluggesellschaften entsteht ein enormer wirtschaftlicher Schaden, sondern auch für viele Unternehmen, deren Geschäftsreisende nicht ans Ziel kommen.“