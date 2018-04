Familienunternehmer: Neue Grundsteuer darf keine versteckte Steuererhöhung durch die Hintertür sein

Reinhold von Eben-Worlée: Wichtig sind Rechts- und Planungsunsicherheit sowie Aufkommensneutralität

Das Bundesverfassungsgericht hat in Sachen Grundsteuer geurteilt und damit den Rahmen für eine lang erwartete Reform festgesteckt. Die Bewertung von Grundstücken muss künftig realitätsnäher und dabei einheitlicher erfolgen. Das ist auch aus der Sicht der Familienunternehmer ein Gebot der Steuergerechtigkeit.

„Es ist längst überfällig, dass die Grundsteuer angepackt wird. Bei der Umsetzung der Karlsruher Entscheidung sollte der Gesetzgeber jedoch mit Augenmaß vorgehen“, so Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER. „Oberstes Gebot muss sein, die neue Grundsteuer aufkommensneutral zu gestalten. Eine versteckte Steuererhöhung durch die Hintertür darf es nicht geben.“



Im Koalitionsvertrag ist die Rede von einer „Grundsteuer C“ – einer Art Baulandsteuer, die ungenutztes potentielles Bauland steuerlich verteuert. So will die große Koalition steuerlich anregen, mehr zu bauen. „Ein nachvollziehbarer Wunsch, doch die `Grundsteuer C´ führt zu rein steuerlich begründeten unternehmerischen Entscheidungen. Sinnvolle Vorratsflächen könnten sinnarm ausgebaut und Landschaften ohne weiteren Grund versiegelt werden“, so von Eben-Worlée. Zielführender wäre eine Bodenwertsteuer, die sich schlicht danach richtet, wie groß ein Grundstück ist und wie hoch sein Wert ist. Für eine solche Bodenwertsteuer stünden alle nötigen Daten bereits zur Verfügung. Für eine Baulandsteuer müssten die Behörden erst zwischen potentiellem Bauland und ungenutzten Brachflächen ohne Potential unterscheiden. „Das dauert Jahre und würde Rechts- und Planungsunsicherheiten mit sich bringen. Es darf kein neuer bürokratischer Moloch entstehen, von dem am Ende nur Gutachter profitieren“, erklärt von Eben-Worlée abschließend.