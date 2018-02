Familienunternehmer zum Energie-Kapitel im Koalitionsvertrag

Reinhold von Eben-Worlée: Stromkosten steigen weiter und bedrohen Arbeitsplätze

Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER, kritisiert das Weiter-So in der deutschen Energiepolitik: „Die Stromkosten in Deutschland sind durch die EEG-Umlage die zweitteuersten in Europa. Hunderttausende kleine und mittlere Unternehmen sind nicht von der EEG-Umlage befreit. Für sie und ihre Arbeitsplätze droht der Koalitionsvertrag mit weiteren Kostensteigerungen.““ „Beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden auch weiterhin keine marktwirtschaftlichen Reformen eingebracht, geschweige denn ein Ausstiegsdatum für das Subventionsmonster genannt. Technologieoffenheit wird zwar erwähnt, aber konterkariert durch technologiespezifische Förderungen. Bei den Netzen geben die Koalitionäre zwar deren Aufnahmefähigkeit zu bedenken, aber wollen den Zubau von erneuerbaren Energien noch aus- statt abbauen. Mehr Geld für Windparkbetreiber ist noch lange kein Klimaschutz – das haben die letzten 20 Jahre gezeigt. Jeder weiß: Ohne Speichertechnologie wird jedes Windrad von Kohlestrom abgesichert, ohne Netzausbau kommt kein Windstrom von der Küste in die Industriezentren. Auch das gefällige Bekenntnis zum KIimaschutzplan 2050, der vor planwirtschaftlichen Instrumenten strotzt und die gesamte Wirtschaft mit Sektorzielen und Maßnahmen durchreglementiert, ist eine Drohung - kein Fortschritt. Sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer Hinsicht.“



Reinhold von Eben-Worlée weiter: „Mit diesem Koalitionsvertrag werden die ohnehin sehr hohen deutschen Energiekosten weiter steigen. Die Klimaziele werden auch 2030 nicht erreicht.“