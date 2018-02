Familienunternehmer: Europäische Solidarität erkauft durch Steuermittel

Reinhold von Eben-Worlée: Die SPD wird jetzt europapolitisch durchregieren

Die Bedeutung der künftigen Europapolitik der Großen Koalition ist hoch – sowohl für die Zukunft Europas als auch für Martin Schulz. In der Europapolitik ist der Koalitionsvertrag jedoch „ein Abbild der ideenlosen Koalitionäre. Ohne eine konkrete Marschrichtung soll mit deutschen Steuergeldern ein Mehr an Solidarität und Zusammenhalt in Europa erkauft werden“, kritisiert Reinhold von Eben-Worlée, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER. „Wenn nun Außen - und Finanzministerium an die SPD gehen, ist zu befürchten, dass Martin Schulz seine im Wahlkampf propagierte Europapolitik durchsetzen wird. Das wäre eine komplette – und wahrscheinlich teure - Umkehr der deutschen Europapolitik unter Angela Merkel und Wolfgang Schäuble.“



Von Eben-Worlée weiter: „Mehr Geld aus Deutschland für Europa ist das Leitmotiv im Koalitionsvertrag. Die fiskalische Kontrolle und wirtschaftliche Koordinierung in der EU und der Eurozone sollen trotz aller katastrophalen Erfahrungen bei der Durchsetzung der Maastricht-Kriterien noch stärker an die europäischen Administration abgegeben und damit dem deutschen Einfluss entzogen werden. Entsprechend wird ein diffuser finanzieller Mehrbedarf für Europa attestiert. Es besteht die große Gefahr der Mittelverschwendung und des Kontrollverlustes.



Die Erweckung von Investitionskräften durch höhere öffentliche Mittel allein wird Europa nicht zu höherer Wettbewerbsfähigkeit verhelfen. Auch findet sich kein überzeugender Hinweis über Sanktionen zur Durchsetzung einer größeren Rechts- und Regeltreue in der Euro-Zone.



Eine europäische Ausgaben- und Aufgabenkritik fehlt völlig im Koalitionsvertrag. Im Gegenteil: Es werden sogar mehr Kompetenzen der Bereiche Arbeit und Soziales an die EU abgegeben. Das kann nur teuer für den deutschen Steuerzahler werden! Solidarität steht über allem – erkauft durch unsere Steuermittel.“