Familienunternehmer: Deutschland muss digital aufholen

Lutz Goebel/Hubertus Porschen: Netze wie in Indien

„Zukunftsdenken ist Bestandteil jeder Familienunternehmer-DNA“, erklärt Lutz Goebel, Präsident des Verbands DIE FAMILIENUNTERNEHMER auf dem 3. Zukunftskongress der Verbände DIE FAMILIENUNTERNEHMER und DIE JUNGEN UNTERNEHMER in Leipzig. „Familienunternehmer denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Die Digitalisierung von morgen muss heute schon mitgedacht werden.“



Goebel weiter: „Vor allem mit Blick auf die Netzinfrastruktur hinkt Deutschland aber noch meilenweit hinterher. Netze wie in Indien gibt es in einigen Gegenden unseres Landes. Während 1992 weltweit noch 100 Gigabite Daten durch die Welt kreisten, sind es heute 20.000 Gigabite - pro Sekunde! Die Transportwege der Daten sind dieser Entwicklung nicht angepasst worden. Gerade Unternehmen in den ländlichen Regionen belastet die Unterversorgung sehr und hindert sie am schnelleren, vernetzten Arbeiten. Zur Sicherung unserer Zukunft brauchen wir einen flächendeckenden Breitbandausbau mit Glasfaserverbindungen und zwar schnell.“



Dr. Hubertus Porschen, Bundesvorsitzender des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER fordert zudem: „Die Weichenstellung in der digitalen Bildung ist längst überfällig. Die Landesregierungen müssen endlich erkennen, dass unsere Wirtschaft in Zukunft händeringend Digitalexperten brauchen wird.“ Für 82 Prozent der Unternehmer ist die Digitalisierung sehr wichtig bis wichtig, jeder zweite Unternehmer sieht den qualifizierten Nachwuchs als dringendes Handlungsfeld bei der Digitalisierung, wie eine Verbandsumfrage 2016 ergab. „Wir brauchen deutschlandweit das Schulfach Informatik, wo unsere Kinder lernen können, wie Programmiersprachen funktionieren und welche Bedeutung Daten heute haben.“



Weitere Themen des Zukunftskongress der Familienunternehmer sind die digitale Transformation, Big Data und die Frage, welche Megatrends die Gesellschaft und die Wirtschaft im 21. Jahrhundert antreiben werden. Rund 130 visionäre Unternehmer und Zukunftsexperten diskutierten strategische Zukunftsmodelle, darunter Matthias Horx, der der im deutschsprachigen Raum wohl bekannteste Trend- und Zukunftsforscher.